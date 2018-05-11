Bucchioni: "Corvino, vietato sbagliare. Questa squadra va ringraziata ma anche rafforzata"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "L’autostima del Milan è crollata dopo la sconfitta in Coppa Italia. La Fiorentina ora è padrona del suo futuro, l’obiettivo Europa League è anc...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "L’autostima del Milan è crollata dopo la sconfitta in Coppa Italia. La Fiorentina ora è padrona del suo futuro, l’obiettivo Europa League è ancora più a portata di mano se si pensa alle condizioni dei rossoneri. Sull’Atalanta, invece, non m’illudo, perché sta bene. Il Milan è battibile anche in casa. La squadra di Pioli ha la forza fisica e morale per centrare un obiettivo insperato solo qualche mese fa. Questa squadra va applaudita a prescindere e domenica prossima spero che ci sia uno stadio stracolmo per salutarla".

Prosegue sul futuro: "Non si possono mascherare gli errori fatti dicendo che questa squadra valga il settimo posto. In Fiorentina sanno benissimo che le cose non stanno così e vanno fatte delle valutazioni in maniera serena e distaccata rispetto a questo bel momento. La prossima estate serviranno quattro o cinque innesti importanti, la cessione di qualche giocatore e il mantenimento dello zoccolo duro, altrimenti l’Europa League resterà un’illusione. Una rosa di sedici o diciassette giocatori più otto o nove giovani tra vivaio e mercato. Dal mercato arriveranno giocatori alla Brignola, questa squadra va ringraziata ma anche rafforzata".

Conclude con un pensiero personale sull'operato di Corvino: "Non sono soddisfatto di quanto ha fatto fino ad oggi, i primi due mercati li ha toppati. Abbiamo visto troppi calciatori non da Fiorentina in questi due anni. Con i 100 milioni spesi, che sono tanti, pensavo riuscisse a costruire una squadra già in grado di lottare per il sesto posto. Doveva fare qualcosa in più. La poltrona di Corvino traballava molto a febbraio, poi è successo tutto quello che è successo e ora sarebbe sbagliato cambiare l’ingranaggio di un meccanismo che funziona. Il prossimo mercato, però, dovrà essere quello del suo riscatto. Non può più sbagliare, non voglio più vedere un mercato incerto e improvvisato come quello dell’estate scorsa”.