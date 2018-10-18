Bucchioni: "Corvino si è lavato le mani del rinnovo di Chiesa. Palla ai DV. Milenkovic non vale 60 milioni"

Queste le parole del giornalista Enzo Bucchioni a Radio Blu: "I rinnovi dei contratti? Ci sono varie situazioni da analizzare. Se c’è una crescita in campo, ci deve essere anche fuori. Si vedrà se la...

Queste le parole del giornalista Enzo Bucchioni a Radio Blu: "I rinnovi dei contratti? Ci sono varie situazioni da analizzare. Se c’è una crescita in campo, ci deve essere anche fuori. Si vedrà se la Fiorentina avrà voglia o no di alzare l’asticella rinnovando i contratti e alzando il monte ingaggi. Ci sono sei-sette giocatori che vogliono più soldi perché hanno tante richieste. Il primo scoglio è Chiesa. Se non gli adegui il contratto, diventa una preda facilmente acquisibile dagli altri. Alcune situazioni vanno anticipate. Mi risulta che di questa vicenda Corvino se ne sia lavato le mani, la palla ce l’hanno i Della Valle. Conviene allungargli il contratto perché lo blindi. L’estate scorsa alcune squadre hanno offerto anche quattro milioni di euro più bonus, in futuro potrebbero arrivare a sei. Offerta da 60 milioni del Manchester United per Milenkovic? Tutte balle, non vale quella cifra. Anche il suo contratto va adeguato, altrimenti andrà via a parametro zero. Stesso discorso per Veretout. Il francese può restare a Firenze guadagnando 900mila euro? No".