Bucchioni: "Chiesa? Se non ci interessa vincere giusto scatenare un'asta e rifarci la squadra"
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa? Se l'obiettivo è quello di fare una Fiorentina ambiziosa è giusto che resti. Altrimenti, lancio una provoca...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 15:36
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa? Se l'obiettivo è quello di fare una Fiorentina ambiziosa è giusto che resti. Altrimenti, lancio una provocazione: dico che va messo sul mercato, scatenando un'asta milionaria, e con quei soldi ci rifaccio la squadra. Prima della partenza di Badelj e della questione portiere servivano 3-4 giocatori: ora a Pioli ne servono almeno sei".