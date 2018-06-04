Bucchioni: "Chiesa? Se non ci interessa vincere giusto scatenare un'asta e rifarci la squadra"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa? Se l'obiettivo è quello di fare una Fiorentina ambiziosa è giusto che resti. Altrimenti, lancio una provoca...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2018 15:36

Condividi