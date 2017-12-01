Bucchioni: "Chiesa piace molto all'Inter, ma costa troppo. A gennaio spero che arrivi..."
Enzo Bucchioni, nel consueto editoriale del venerdì, ha parlato anche dell'interessamento dell'Inter per Federico Chiesa: "Sabatini e Ausilio lavorano per oggi e per il futuro. Non sto a ripetere i no...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 12:12
Enzo Bucchioni, nel consueto editoriale del venerdì, ha parlato anche dell'interessamento dell'Inter per Federico Chiesa: "Sabatini e Ausilio lavorano per oggi e per il futuro. Non sto a ripetere i nomi fatti mille volte. L’unica novità riguarda Chiesa che piaceva e piace molto, ma 50-60 per Suning sono troppi, i cinesi vogliono spendere in maniera oculata".
Prosegue sul mercato in entrata: "Fuori dalla corsa? Diciamo alla finestra, magari con la speranza di prendere Verdi dal Bologna già a gennaio. Vedremo".