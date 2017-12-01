Bucchioni: "Chiesa piace molto all'Inter, ma costa troppo. A gennaio spero che arrivi..."

Enzo Bucchioni, nel consueto editoriale del venerdì, ha parlato anche dell'interessamento dell'Inter per Federico Chiesa: "Sabatini e Ausilio lavorano per oggi e per il futuro. Non sto a ripetere i no...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2017 12:12

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