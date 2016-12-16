Bucchioni: "E' ancora il caso di tenere Sousa? Società assente, doveva..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu della sconfitta di ieri contro il Genoa, ai microfoni di Radio Blu: "Ieri è stata una gara disastrosa e la società è assente, c’erano solo Freitas...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu della sconfitta di ieri contro il Genoa, ai microfoni di Radio Blu: "Ieri è stata una gara disastrosa e la società è assente, c’erano solo Freitas e Rogg. Sousa ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. Non c’erano giocatori per fare quel tipo di calcio, il tecnico ha voluto fare le barricate. La Fiorentina deve giocare a calcio. Olivera e Milic? Di due non se ne fa uno, ridateci Pasqual. E poi perché lasciare fuori Kalinic? Quella col Genoa era l’unica partita che la Fiorentina aveva alla portata di vincere perché Lazio e Napoli sono più forti. Ora temo un filotto di tre sconfitte consecutive. Mi chiedo: è ancora il caso di tenere Sousa? La Fiorentina ha faticato anche quando ha vinto. Se il Sassuolo non avesse avuto quegli infortuni, probabilmente avrebbe pareggiato".

E ancora: "La Fiorentina è riuscita a perdere contro il peggior Genoa della stagione. Questa situazione mi piace sempre meno. Se Sousa non voleva far giocare Kalinic, allora doveva tenere Ilicic come falso nove, un po’ di qualità ci vuole. E poi Cristoforo che fine ha fatto? Sanchez non ha sale in testa per il calcio di Sousa. Se la società fosse stata presente, ieri avrebbe chiesto a Sousa perché ha schierato quella formazione".