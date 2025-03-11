Bucchioni: "A 2 mesi dalla fine non ha senso esonerare Palladino, lo dovevi fare dopo la sconfitta di Monza"

Il noto giornalista e direttore di Italia 7 ha detto la sua riguardo alla situazione in casa viola dopo le recenti delusioni

A Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha commentato la situazione in casa viola: "Ormai non credo che mai vedremo una squadra diversa di questa per atteggiamento e proposta di gioco perché mancano 10 partite alla fine e sarà dura vedere qualcosa di meglio rispetto a quanto fatto finora. Non avrebbe nemmeno senso, però mandarlo via a due mesi dalla fine perché rischieresti di fare anche peggio, ma così andiamo da poche parti. Palladino doveva essere esonerato dopo Monza, non ora."

Su Palladino: "Lui si è impaurito dopo qualche sconfitta di troppo e si è messo dietro sperando che la punta là davanti ti facesse il miracolo, ma non sempre questo accade. Anche giovedì sono sicuro che vedremo una squadra chiusa e non propositiva, nonostante il fatto che la devi ribaltare e che non parti 0-0, devi fare 2 gol e per questo Kean va aiutato e deve avere più appoggi attorno, non solo Gudmundsson o solo Beltran. Mettiti con due giocatori dietro di lui e mostra che hai un po' di coraggio. Se poi esci clamorosamente e hai un tecnico che ti piace pronto, allora potrebbe diventare una soluzione."

Sui riscatti: "Se la Fiorentina non va in Europa, sarebbe uno scenario devastante per tutti perché tutti i giocatori in prestito non sarebbero riscattati a causa dei costi e solo Fagioli rimarrebbe per l'obbligo che vige, sarebbe una stagione davvero complessa che non partirebbe sotto le migliori aspettative per nessuno sia con Palladino che con un altro."

Su giovedì: "Giochiamo belli aggressivi perché questi greci sono poca roba e quando hai giocato meglio là, li hai messi in difficoltà perché sei più forte e non devi avere paura. Gudmundsson e Beltran insieme a Kean e un assetto più offensivo, ma purtroppo so già che andremo con il solito 3-5-2 raccolto."