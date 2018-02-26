Bucchioni: "Corvino il primo sotto esame a fine stagione. Squadra di una modestia imbarazzante..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato - in termini abbastanza caustici - di Fiorentina a Radio Blu: "Deve cercare di arrivare ottava. Anche ieri la squadra ha dimostrato l’attaccamento alla maglia,...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato - in termini abbastanza caustici - di Fiorentina a Radio Blu: "Deve cercare di arrivare ottava. Anche ieri la squadra ha dimostrato l’attaccamento alla maglia, ma anche una modestia imbarazzante. Alla fine è subentrata la stanchezza, era diventato un corpo a corpo. Simeone e Falcinelli? Sono due giocatori un po’ uguali, servirebbe un po’ di genio accanto all’argentino. I loro movimenti si capivano da tre chilometri di lontananza. Vicino a Simeone, credo che potrebbe starci anche Chiesa, se matura anche lui nell’ultimo passaggio. A fine stagione ci saranno valutazioni: Corvino su tutti, c’è meno entusiasmo su di lui rispetto al suo arrivo. Ci sono giocatori modesti: non li ho bocciati io, bensì la Fiorentina. Lo stesso Corvino lo ha detto".