Bucchioni: "Chiesa resta solo in una Fiorentina da Europa League. Altrimenti asta da 40 milioni..."

Nel consueto editoriale per Tmw il giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Federico Chiesa: "Un altro giocatore che piace a molte società europee e italiane è Federico Chiesa. Vi abbiamo già...

Nel consueto editoriale per Tmw il giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Federico Chiesa: "Un altro giocatore che piace a molte società europee e italiane è Federico Chiesa. Vi abbiamo già raccontato che per il ragazzino (classe 1997) si sono mossi anche Bayern e Arsenal e altre grandi società hanno inviato osservatori. Bene. Oggi sappiano tutti che c’è uno spartiacque, il giocatore e la famiglia, stando a indiscrezioni, hanno deciso che dell’estero non si parla. Federico Chiesa resterà a maturare in Italia. Se la Fiorentina farà una squadra da Europa League sarà felice di restare a Firenze, in caso contrario Napoli, Milan e Inter sono già pronte a un’asta che come minimo partirà da 40 milioni".