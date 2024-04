Brutto comunicato dei tifosi genoani: “Silvano Martina ce l’ha insegnato, Firenze trasferta piena d’odio”

La Gradinata nord del Genoa ha emesso un duro comunicato in cui incita i tifosi a venire a Firenze per una trasferta piena d’odio e ricordando Silvano Martina portiere che con un uscita Killer rischiò di togliere la vita a Giancarlo Antognoni, queste le parole:

“Lunedi 15 aprile alle 18:30 il Genoa giocherà a Firenze. I vertici del calcio hanno deciso di far disputare la partita successiva contro la Lazio al Ferraris il venerdi, quattro giorni dopo e sempre alle 18:30 (evidentemente ritengono che a Genova non lavori nessuno). Chi decide gli orari e i giorni ormai pare evidente che sia senza ritegno. Nessun rispetto per i tifosi del Genoa, un totale asservimento alle televisioni che programmano un campionato in funzione dei loro palinsesti. Insomma, una VERGOGNA senza se e senza ma.

Come sappiamo Firenze non è una gita, fin dai lontani anni ’70 e ’80. Affrontiamo una storica rivale, una trasferta d’odio, ma anche di rispetto. Il primo pensiero di chi ha qualche primavera sulle spalle non può che andare a Silvano Martina, a quella domenica del lontano autunno del 1981. Anche per i più giovani, che oggi stanno dando lustro alla Nord, quando si parla di Firenze la prima cosa che ricordano è proprio questa tramandata rivalità.

Per questa trasferta vale la pena fare l’ennesimo sacrificio, l’ennesima prova d’amore della Nord al seguito del Grifone.

Il campionato non è ancora finito e fino all’ultimo vogliamo dimostrare a tutti chi sono i Genoani, continuiamo a dare spettacolo e facciamo parlare ancora una volta di noi.

COME SEMPRE ABBIAMO FATTO, COME SEMPRE FAREMO INVADIAMO FIRENZE NONOSTANTE QUESTO ORARIO INFAME!

LE TELEVISIONI NON POSSONO SPEGNERE LA NOSTRA PASSIONE!”

