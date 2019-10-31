Brutta notizia per domenica: Montella dovrà rinunciare a Pezzella per squalifica. Castrovilli entra in diffida
In una magnifica serata dove la Fiorentina vince in rimonta, c'è purtroppo anche una brutta notizia: A causa dell’ammonizione subita al 41° minuto di gioco per un fallo su Boga, German Pezzella, diffi...
In una magnifica serata dove la Fiorentina vince in rimonta, c'è purtroppo anche una brutta notizia: A causa dell’ammonizione subita al 41° minuto di gioco per un fallo su Boga, German Pezzella, diffidato, dovrà saltare la prossima gara contro il Parma per squalifica. Oltre al capitano viola, ricordiamo che mancherà anche Ribery, sempre a causa squalifica (deve scontare altre due giornate). Attenzione per Castrovilli che ha collezionato già quattro ammonizioni. Al prossimo cartellino giallo sarà costretto a fermarsi per una gara.