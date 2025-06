Bruni: “Non c’è soluzione migliore di Pioli per la Fiorentina. Kean potrebbe maturare con lui”

L’ex centrocampista viola, Luciano Bruni, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, dove ha commentato il possibile ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Quello di Pioli sarebbe un grandissimo ritorno per la Fiorentina. Stefano è una grande persona e un grande allenatore, non penso ci potesse essere una soluzione migliore. Pioli ha maturato un’esperienza tale che è molto bravo a creare sinergie all’interno del gruppo e conseguire obiettivi. E’ un maestro sotto questo aspetto.

Kean? Si deve valorizzare da solo. A Firenze ha trovato una dimensione che lo ha valorizzato per cui ora spetta a lui dare continuità a quello che ha già mostrato. Deve maturare e sono certo che con Pioli potrà farlo, perché gli potrà dare tanti consigli. Ma spetterà essenzialmente a lui andare in campo e fare la differenza.

Pioli affiancato da un team manager? Di Gennaro sarebbe una bella figura, per quello che ha rappresentato e per come ama Firenze. Sarebbe un ottimo collante tra squadra e società. Adesso è un ottimo opinionista e saprebbe essere d’aiuto al club”.