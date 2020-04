A Radio Bruno Toscana ha parlato l’intermediario e tifoso viola Bernardo Brovarone: “Panchina? Io ho un sogno ed è Sarri, a me farebbe impazzire prendere questo allenatore qua. Ci sarà un grande scambio di top player, e si cercherà molto di muovere i giocatori e non il denaro I 40 milioni per Belotti a gennaio mi fanno pensare che la Fiorentina voglia un centravanti vero”.