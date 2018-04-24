Brovarone: "Contro il Sassuolo male come quasi mai negli ultimi anni. Dragowski resti, su Sportiello ho dubbi"

Il tifoso viola e intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a radio Bruno. Queste le sue parole:"Contro il Sassuolo siamo stati praticamente nulli ma anche la squadra di Iachini ha fatto...

Il tifoso viola e intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a radio Bruno. Queste le sue parole:

"Contro il Sassuolo siamo stati praticamente nulli ma anche la squadra di Iachini ha fatto pochissimo. È stata una delle peggior partite degli ultimi anni. Negli ultimi anni si fa fatica a ricordarsi partite peggiori di quelle fatte a Reggio Emilia sabato. Da qui a fine stagione non si può chiedere troppo di più a questa squadra. Non vedo strascichi: c'era una fuoriserie che andava a velocità supersonica, resistendo finché ha potuto facendosi forza con l'allenatore. Con la SPAL per me non era così facile. Possibile anche che si sia in riserva piena. Anche se c'era caldo domenica, e questo poteva incidere.

Dragowski l''ho visto troppo incollato alla linea di porta. Non ho più dubbi sul suo eventuale futuro alla Fiorentina, casomai quelli li ho sul riscatto di Sportiello.

Le parole di Andrea Della Valle? tifoso vuole un padrone combattivo, con i suoi limiti, ma che riesca a regalare gioie alla città. Ed è questo che è venuto a mancare nel cuore della gente. Questa estate mi aspetto cinque-sei nuovi giocatori veri, già pronti, sui quali nessuno abbia nulla da scoprire. In questo calcio qui il tifoso stesso riconosce i giocatori bravi".