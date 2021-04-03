Brovarone: "Ribery ha fatto un intervento inspiegabile"

Brovarone ha parlato dell'espulsione di Ribery.

Bernardo Brovarone ha parlato su Radio Bruno del pareggio della Fiorentina contro il Genoa allo stadio Marassi:

"Sicuramente un punto guadagnato guardando i risultati delle altre partite. Non è stato un grande spettacolo co un pareggio che stava bene a tutte e due le squadre. Il Genoa non ha fatto niente per vincere e adesso i punti di vantaggio sono otto a nove partite dalla fine. Bisogna stare sereni e lucidi ma consapevoli di dover giocare partite difficili da qui alla fine. Dal campo non possiamo pretendere niente di più di questo sperato che il prossimo anno molti giocatori se ne vadano. Per esempio non capisco l'atteggiamento di Milenkovic sulla rete di Destro e pensare che lui e Pezzella sono stai dei pilastri del primo Iachini. Ora dobbiamo solo toglierci dal pericolo di trovarci nei guai. Vlahovic ha segnato ancora e lo ringrazio da sportivo per la gara giocata. Sono emerse sempre più le sue doti ma chiaramente la situazione contrattuale non è delle più comode. Ribery ha fatto una cosa inspiegabile, quell'intervento appare veramente pericoloso al limite della follia".

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