Brovarone: "Ma quali Grassi e Farago, alla Fiorentina serve gente come Pizarro e Aquilani. Corvino va cambiato"

L'intermediario di mercato e grande tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Brignola del Benevento? Non è pronto per la Fiorentina, è ancora molto giovane e non...

L'intermediario di mercato e grande tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Brignola del Benevento? Non è pronto per la Fiorentina, è ancora molto giovane e non è pronto. Servono giocatori di spessore internazionale come ai tempi di Montella. Grassi e Faragò sono due di rendimento, sufficienti, ma servono più giocatori alla Pizarro e Aquilani. Se contro il Borussia M'Gladbach succede quello che è successo è per queste cose. Cognigni è un amministratore di livello superiore e non invade più il territorio altrui. Su Corvino dico che la Fiorentina ha bisogno di modernità e di un profilo più giovane. Serve una riorganizzazione anche se penso che i dirigenti siano veramente di valore".