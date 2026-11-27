Brovarone: "Paratici fa bene a tacere, ha speso un sacco di soldi di Commisso per nulla"

L'intermediario di mercato ha parlato di Fiorentina

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'operatore di mercato Bernardo Brovarone per analizzare la profonda crisi attraversata dalla Fiorentina:

"Questa squadra ha spento ogni entusiasmo in città. Il tifoso fiorentino, da sempre abituato a lottare e soffrire, non ha più nemmeno il desiderio di seguire queste gare: è un fatto clamoroso, perché nella nostra storia non era mai accaduto che venisse meno il sostegno alla Fiorentina. Questa gestione ci ha portati davvero all'esasperazione. Anche frequentando i bar ci si accorge di quanto la gente sia ormai stanca di assistere a prestazioni non degne della nostra tradizione.

Paratici fa bene a restare in silenzio, perché ha combinato un disastro enorme. Ha acquistato difensori incapaci di difendere investendo cifre spropositate. A centrocampo non c'è un solo elemento che offra prestazioni sufficienti, mentre per il reparto offensivo sono stati spesi 50 milioni per due punte che non si stanno dimostrando all'altezza: Pellegrino è appena discreto, mentre Beto è praticamente impalpabile, non si è mai visto dall'inizio della stagione. Paratici ha commesso errori gravissimi a cui bisognerà per forza porre rimedio a gennaio. Spero che anche il presidente sia furioso e che scelga di farsi affiancare da consulenti affidabili, perché ha investito moltissimo senza ottenere alcun risultato positivo".

Prosegue: "Vediamo il modello dell'Atalanta, questi hanno vinto perchè sanno fare calcio. Ci sono persone che se ne intendono davvero se poi Commisso volesse imitare questo modello, allora potremo ambire a qualcosa invece se fa un modello familiare, c'è poco da fare."