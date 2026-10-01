Brovarone: "Non escludo che il Real Madrid lasci Mastantuono un altro anno a Firenze, lo possono fare"

L'intermediario di mercato ha parlato di Franco Mastantuono

Durante un intervento ai microfoni di Radio Bruno, l'intermediario di mercato e noto tifoso viola Bernardo Brovarone ha tracciato un ritratto approfondito di Franco Mastantuono, giovane talento argentino della Fiorentina messosi recentemente in luce anche con la maglia della Selezione Argentina.

Brovarone ha esordito analizzando l'impatto del giocatore a Firenze: «Io non conosco Mastantuono ma per tutto quello che sta lasciando a giro, intendo come segnali, si sta rivelando un ragazzo diverso dagli altri. E quando sei anche argentino sappiamo che a Firenze ci sono stati giocatori capaci di far trasudare amore a tutta la città e a tutti i suoi tifosi. Resterei molto cauto su tante cose, come ad esempio sul fatto che a giugno andrà o meno via. Siamo all'inizio di un percorso stupendamente riconosciuto da questo ragazzo che si è ambientato benissimo, ma poi stiamo parlando di calcio e sicuramente serve qualcosa in più. A Venezia ha dato un grande segnale e adesso dovrà confermarsi».

Soffermandosi sulle qualità tecniche del classe 2007 e sul suo percorso professionale, ha aggiunto: «È un ragazzo giovanissimo, e non possiamo far finta di nulla e dimenticarcelo. E non dobbiamo dimenticarci quello che già ha fatto intravedere. In campo lui al River ha fatto cose incredibili, non tanto a livello numerico ma soprattutto a livello di giocate: ha fatto capire di essere un vero e proprio predestinato. Poi ha scelto di passare al Real Madrid, che rappresenta un grande esame per chiunque: quando si passa ai Blancos o prendi in mano tutto oppure resti in quella realtà di campioni senza essere protagonista. Il compito di un giovane è spesso quello di imparare il più possibile, la società poi pensa a valorizzarti: ed è quello che stanno facendo con Mastantuono, ed in precedenza hanno fatto con Nico Paz».

In merito all'ipotesi di vederlo a Firenze oltre il termine della stagione corrente, l'intermediario ha chiarito: «In questi giorni ho sentito parlare della mancanza della possibilità di poter fare prestiti di un anno, ma chiaramente è una cosa che si può aggirare: basta che una volta tornato a Madrid, si riproponga un altro prestito annuale. Allo stesso tempo se il ragazzo fa bene il Real, anche se non credo che poi andrà così, potrebbe anche pentirsi e trattenerlo. Molto comunque dipenderà da quella che sarà la volontà del ragazzo».

Infine, Brovarone ha speso parole di profonda stima per le qualità umane dell'argentino: «Sono convinto che Mastantuono avrà una grande influenza sui giovani giocatori, che se sono furbi da lui potranno apprendere tanto. La sua forma di leggerezza, che si lega alla sua professione, è qualcosa di meraviglioso. Mi piacerebbe tantissimo conoscere i suoi genitori e la sua storia familiare: questo ragazzo rappresenta veramente un disegno di umanità stupendo. In Argentina queste situazioni accadono perché la globalizzazione per certi aspetti non li sfiora nemmeno, sono un popolo storicamente abituato alla povertà e la storia di Maradona lo testimonia. Lui deve essere molto intelligente perché alla sua età dare queste risposte sotto l'aspetto umano è qualcosa di meraviglioso: giocare a pallonate sulla spiaggia con dei bambini non è da tutti. Mi auguro che i suoi compagni, soprattutto i giovani, apprendano questo suo lato romantico, che sicuramente gli renderà la vita molto più semplice».