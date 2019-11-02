Brovarone: "Montella viene massacrato dai tifosi ed ha ironizzato sui cambi suggeriti da Ribery"
L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato del mister viola Montella ad Italia 7: "Quando Montella ha fatto la battuta che i cambi sono stati suggeriti da Ribery ha voluto essere sarcast...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 15:12
L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato del mister viola Montella ad Italia 7: "Quando Montella ha fatto la battuta che i cambi sono stati suggeriti da Ribery ha voluto essere sarcastico, perchè alcuni tifosi lo massacrano dalla mattina alla sera. Montella è questo e purtroppo la città ancora non sa come prenderlo ed amarlo".