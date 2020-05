A Radio Bruno ha parlato l’intermediario Bernardo Brovarone: “Lotteremo per lo scudetto? Secondo me sì. Commisso è la proprietà migliore che potesse capitare alla Fiorentina e sono convinto che nel giro di qualche anno la squadra sarà protagonista in Italia ed in Europa. Certo, sarà difficile competere con le super potenze europee, ma si può creare un qualcosa di davvero bello”