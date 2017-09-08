Brovarone: "Bisogna passare ad un centrocampo a 3. Abbiamo un monte ingaggi troppo basso"

Le parole di Brovarone a Radio Bruno.

Ecco le principali dichiarazioni rilasciate poco fa da Bernardo Brovarone a Radio Bruno:

"A Verona voglio vedere un cambio di marcia. Sono stati spesi molti quattrini, ed ora mi aspetto i primi risultati visibili ed una gara da squadra.

Puoi avere tanti milioni per acquistare i calciatori, ma se hai l'obiettivo di tagliare ancora il monte ingaggi è un problema comunque. Ora i giocatori sono in una posizione di forza, diventa difficile andare sotto al milione di euro. È questo il vero tallone d’Achille della società, abbiamo un monte ingaggi troppo basso.

Vedendo i giocatori a disposizione di Pioli, metterei un centrocampo a tre: non capisco perché non si giochi col centrocampo a tre con questi calciatori.

Babacar? Io ho capito che nella vita di fronte a certi problemi è bene fare un passo indietro, iniziare da una situazione che non ti dà pressione, e riconquistare piano piano molto di più di quelli che avevi prima. Se fosse partito, avrei ripreso Pazzini”.