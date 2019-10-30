Brovarone attacca Montella: "A volte faccio fatica a capirlo"

Queste alcune riflessioni di Bernardo Brovarone a Radio Bruno: "I giocatori hanno voluto fortemente il risultato anche se faccio fatica a capire il pensiero di Montella: perché oggi Venuti centrale e...

Queste alcune riflessioni di Bernardo Brovarone a Radio Bruno: "I giocatori hanno voluto fortemente il risultato anche se faccio fatica a capire il pensiero di Montella: perché oggi Venuti centrale e Sottil terzino? E poi bravo Vlahovic che è un giocatore che ti dà profondità che serve ad una squadra. Sono rimasto sorpreso dallo schieramento iniziale ma invece siamo partiti con il 3-5-2 che la Fiorentina ha sofferto".