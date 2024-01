Brividi e sofferenza per la Fiorentina. Beltran e Nzola a segno ma nessuno si illuda 

La Nazione oggi in edicola commenta così la gara tra Fiorentina e Udinese, finita 2 a 2 allo stadio Franchi. Un punto che evita alla Viola una sconfitta pesante, ma che nasconde vari alti e bassi. Italiano sceglie il suo consueto 4-2-3-1 ma il primo tempo è da buttare con soltanto la squadra di Cioffi in campo. Lovric, servito da Lucca, porta in vantaggio gli ospiti nei primi minuti. Nella ripresa, la Fiorentina trova il pari con Beltran ma Thauvin riporta in vantaggio l’Udinese poco dopo. Allora inizia il tutto per tutto viola, che riaggancia il pareggio con il calcio di rigore di Nzola. Nel finale, Bonaventura colpisce un palo clamoroso e la Fiorentina sfiora una vittoria insperata. E l’attacco? “Segnano Beltran (testa) e Nzola, su rigore, ma nessuno deve illudersi che finalmente la coppia d’attacco della Fiorentina si sia messa in moto in modo definitivo. Lo scrive La Nazione.