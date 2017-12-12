 Durante il brindisi Pioli si è lasciato scappare il prossimo incontro con i patron. Il summit con i DV...

Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio si riporta che nel classico incontro con la stampa organizzato dalla società viola per gli auguri di Natale, il tecnico Stefano Pioli si è lasciato scappa...

Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio si riporta che nel classico incontro con la stampa organizzato dalla società viola per gli auguri di Natale, il tecnico Stefano Pioli si è lasciato scappare il prossimo incontro con i patron. Fine dell’Aventino? Questo per il momento no, ma sarà proprio lui – assieme al dg – a volare a Milano per parlare con i fratelli Tod’s. Per far decollare la fase 2, dopo aver gettato le fondamenta di questa estate, ci sarà il tempo per studiare come migliorare la squadra viola.