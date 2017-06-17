A breve l’incontro tra Fiorentina e Benevento per decidere il futuro di Venuti. Lo scenario…

Subito in ritiro a Moena o ancora un anno in prestito al Benevento? Decisive saranno anche le impressioni di Pioli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino pare che la prassi a settimana sarà decisiva per fare chiarezza sul futuro di Lorenzo Venuti. Infatti, stando alle indiscrezioni, è molto probabile che nei prossimi giorni si svolga l’incontro tra la Fiorentina, proprietaria del cartellino dell’esterno, ed il Benevento, squadra in cui il ventiduenne ha militato in prestito conquistando anche una storica promozione in Serie A.

A tal proposito sarà decisiva la volontà del nuovo allenatore viola, Stefano Pioli, infatti, se le prestazione del difensore classe ’95 fossero risultate convincenti, quest’ultimo potrebbe essere aggregato alla prima squadra già a partire dal ritiro di Moena. In caso contrario l’ipotesi concreta è quella di una richiesta di rinnovo del prestito da parte della società campana, con la definizione di una cifra per il riscatto esercitabile al termine della prossima stagione.