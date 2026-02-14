Bressan: “Vanoli sta dando anima e corpo per la Fiorentina, sa che deve fare un impresa per salvarla”

Il doppio ex di Como e Fiorentina, in campo oggi al “Sinigaglia”, Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita di oggi: “Pensare che a Como arrivasse un presidente cosi e portasse la squadra ad un livello cosi alto non me lo sarei aspettato così come vedere la Fiorentina in questa situazione di classifica. Oggi sarà un incontro molto importante perché la Viola deve fare i punti per la salvezza e il Como deve fare punti per arrivare già in zona Europa già quest’anno. La Fiorentina non deve fare gli errori fatti contro il Torino, ovvero chiudersi in difesa dopo il vantaggio. Il Como è una squadra intraprendete con un grande allenatore che ha stupito tutti e mi aspetterei che possa arrivare anche in Europa”.

La Fiorentina di Vanoli?

“L’allenatore ha le sue esperienze e sta mettendo anima e corpo per aiutare una squadra che era in grossa difficoltà. Sa che deve fare un’impresa perché la Fiorentina non è abituata alla lotta salvezza. Penso che Vanoli possa dare il suo apporto e so che farà di tutto per salvare questa squadra.” Lo riporta Tuttomercatoweb