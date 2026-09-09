Bressan: "Vanoli deve essere il leader che questa Fiorentina non ha in campo, serve la sua personalità"

L'ex giocatore viola ha parlato di Paolo Vanoli

Mauro Bressan, ex mediano viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la situazione in casa Fiorentina: «Ci sono state numerose novità e la rosa conta diversi profili validi, ma Grosso ha incontrato enormi complessità nell'amalgamare il gruppo. Parliamo di un organico molto giovane e privo di vere figure di spicco sul piano caratteriale; manca una solida colonna portante. Toccherà a Vanoli trasmettere il proprio temperamento per cementare la spogliaio, pur con qualche lacuna a livello di mestiere ed esperienza».

«È evidente l'assenza di punti di riferimento. In scenari simili deve essere il tecnico a farne le veci, insegnando alla squadra come compattarsi e tirare fuori il carattere: dev'essere lui il vero motore. Il divorzio con Grosso appariva scontato, adesso Vanoli ha il compito di trasfondere un'anima a questa rosa».

«Sulla sfida col Venezia? Prevedo un impegno insidioso. Ho osservato i lagunari: contro il Lecce la sconfitta è stata ingiusta e con il Milan si sono comportati bene. Hanno steccato soltanto una frazione di gioco col Frosinone, ma Stroppa propone un'impostazione offensiva e porta molti uomini in zona gol. Questo potrebbe concedere qualche spazio, ma resta il fatto che entrambe le formazioni hanno un assoluto bisogno di punti per smuovere la graduatoria. Mi auguro di vedere una Fiorentina che mostri fin da subito l'impronta di Vanoli e una maggiore determinazione sul terreno di gioco».