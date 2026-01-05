Bressan: “La Fiorentina è stata anche sfortunata fin qui, prenderei Dominguez del Bologna”

Mauro Bressan, ex calciatore della Fiorentina ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola della vittoria della Fiorentina raccolta in extremis contro la Cremonese.

Ecco l’opinione dell’ex calciatore, sul passaggio della squadra al 4-2-3-1 e l’innesto di Solomon:

“Sì, è sicuramente un’opzione tattica anche per cambiare un po’, dare un po’ di impronta anche a Vanoli per vedere di fare qualcosa di meglio, soprattutto lì davanti. Sicuramente sarà un’arma importante quando starà anche bene fisicamente. Già ieri in 10 minuti ha fatto intravedere qualcosina, tra cui il cross, con pazienza magari potrà dare una mano. Anche perché sappiamo che comunque il mercato di gennaio è un un po’ difficile per tutti, perché io rimango sempre dell’idea che i giocatori buoni non li danno via”.

Sui profili da cercare:

“Qualcuno scontento, però la Fiorentina non può aspettare purtroppo, perché ci saranno punti, le speranze ci sono visto che siamo a tre punti della salvezza e visto che l’atteggiamento di queste ultime partite secondo me è cambiato e comincia anche a girare qualcosa anche a livello di destino. Quindi è anche giusto così, perché secondo me alla fine poi si bilancia tutto. La Fiorentina oltre a giocare male, a essere criticata, è stata anche sfortunata secondo me”.

Su Dominguez:

“Mi piace. Non è che sta facendo male a Bologna, è che non gioca proprio. Perché ce n’erano troppi a Bologna su quel ruolo lì. Quindi questo rappresenta un giocatore che è bravo, che non gioca perché il Bologna ha tante alternative, però a me piace molto. Brevilineo, salta l’uomo, è stile Salomon, però secondo me a livello di forza mi sembra qualcosa in più”.