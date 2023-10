Brekalo vuole prendersi la Fiorentina: Italiano punta su di lui, a Napoli ha trovato la sua prima rete in Viola 

Brekalo ha ritrovato la nazionale, anche se le sue due presenze non sono stati indimenticabili. Intanto sta cercando di prendersi la Fiorentina. Lo scorso anno l’adattamanto non è andato benissimo, anche a causa di due infortuni. Italiano certamente però può contare su un Brekalo più deciso quest’anno, non a caso il minutaggio dell’esterno è salito molto. A Napoli finalmente ha trovato la sua prima rete viola, importante anche per lui. Dopo le due sconfitte con la Croazia tornerà ad allenarsi con la viola domani. Per continuare nella sua crescita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

