Brekalo fuori dai convocati perché non è in forma: entro 2 settimane sarà al 100% come i compagni 

Aveva sperato di poter riassaporare il gusto della Serie A a nemmeno due giorni dal suo ritorno in Italia eppure, per la prima in viola di Josip Brekalo, ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Il croato, ufficializzato dalla Fiorentina come secondo innesto di gennaio, non è stato convocato da Italiano per la trasferta di Roma con la Lazio (complici le condizioni fisiche ancora da registrare) ma già da ieri ha iniziato un percorso di graduale recupero che gli permetterà entro due settimane di raggiungere lo stato di forma dei compagni. Non è escluso tuttavia che già tra tre giorni, in occasione della sfida di Coppa Italia con il Torino, il nuovo arrivato possa figurare nella lista dei convocati per il match contro la sua ex squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

