Brekalo: “Fiorentina un sogno. Sistema di gioco perfetto per me, sono un’ala sinistra”

Ecco le prime parole di Josip Brekalo da giocatore della Fiorentina attraverso i canali socila del club gigliato:

“Sono molto contento. La Fiorentina è un grande club, una grande società e per me questo è un sogno

Perchè ho scelto Firenze? So che Firenze e la Fiorentina sono come una famiglia: è una città molto bella e tutta la gente tifa per la Fiorentina, questo è quello che mi piace.

Come mi ambienterò? Questo sistema è una filosofia del mister: è perfetto per me perchè ho sempre giocato con il 433.

La mia posizione preferita? L’ala sinistra.”

BREKALO E’ VIOLA