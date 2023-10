Brekalo delude con la Croazia e viene sostituto all’intervallo: “Il ct Dalic non può contarci”

La Croazia è in grande difficoltà e al momento si trova al terzo posto del girone D delle qualificazioni ad Euro 2024. Nella sconfitta di ieri contro il Galles uno dei protagonisti in negativo è stato Josip Brekalo. L’esterno viola è partito titolare nel 4-3-3 di Dalic senza lasciare traccia, sostituito all’intervallo dall’autore del gol croato Pasalic è finito nell’occhio del ciclone. Sulle pagine del quotidiano Večernji List infatti ha ricevuto più di una critica. “Josip Brekalo non ha portato alcun impulso. Ha avuto una grande occasione ma non l’ha sfruttata. Con questo tipo di gioco non è un’ala su cui Dalić può contare seriamente”.