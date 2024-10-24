Branca su Kean: "La Fiorentina è quello che gli serviva. Quando hai fiducia dimostri ciò che vali"

L'ex dirigente dell'Inter, con un passato anche da calciatore alla Fiorentina, Marco Branca è stato intervistato da TMW e si è soffermato anche sull'impatto di Moise Kean con la nuova maglia della Fio...

L'ex dirigente dell'Inter, con un passato anche da calciatore alla Fiorentina, Marco Branca è stato intervistato da TMW e si è soffermato anche sull'impatto di Moise Kean con la nuova maglia della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Kean è il centravanti giusto per la Fiorentina?

"Sicuramente a lui serviva questo... Per gli attaccanti e per i portieri se non hai fiducia di ambiente e città, oltre che di tecnico e club, fai fatica. Se ce l'hai fai anche cose che nessuno si aspetterebbe, dimostrando ciò che vali realmente".

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