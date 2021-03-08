Branca: "Fiorentina? Complicato cambiare la tendenza, farlo è compito dei dirigenti, serve coesione"

Fiorentina? Ci sono delle stagioni che possono diventare negative. Mio futuro? Cerco un progetto interessante

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"Fiorentina? Alcune stagioni possono trasformarsi in negative - ha detto Marco Branca a Radio Bruno - senza il minimo preavviso per diversi motivi. Ci sono tanti fattori nel calcio, occhio alla gestione quotidiana. Ci vuole anche un pizzico di fortuna. Tutto può precipitare molto rapidamente. Complicato cambiare la tendenza, farlo è compito dei dirigenti attraverso un lavoro intenso. L'ambiente deve essere coeso. Vlahovic ha qualità. Per il mio futuro cerco un progetto stimolante".

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