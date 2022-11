Braga, Feyenoord, Nantes e Monaco sono le squadre più ostiche per i viola negli eventuali spareggi

Le eventuali avversarie della Fiorentina, in caso di spareggio, che ‘retrocederanno’ dall’ Europa League si conosceranno solamente in serata. Data, orario e luogo del sorteggio invece sono già note: Lunedì 7 Novembre ore 14:00 a Nyon.

Oltre alla possibilità di sfidarsi contro l’AEK Larnaca dell’ex viola,

Nenad Tomovic, le squadre più ostiche stanno già iniziando a farsi vedere: Partendo dal Bodo/Glimt, passando tra Braga e Feyenoord fino ad arrivare

a Monaco e Nantes, squadra di un altro ex viola, Alban Lafont.

L’unico aspetto certo è che se la Fiorentina chiuderà il girone da seconda,

sarà testa di serie e i giocatori di Italiano giocheranno la gara di ritorno

al Franchi (nel sorteggio degli eventuali ottavi però non sarà così).

Vincenzo Italiano però vuole godersi la reazione della squadra dopo la vittoria

allo scadere contro lo Spezia e dopo si penserà a fare i dovuti calcoli.

Lo riporta Il Corriere dello Sport