Bowland: “Indimenticabile il 7-1 alla Roma. Una canzone per la Fiorentina? Chissà...”

“Qual è il ricordo viola più bello? Senza dubbio il 7-1 rifilato lo scorso anno alla Roma in Coppa Italia - dice Saeed dei Bowland al Corriere Fiorentino -. Eravamo allo stadio, ci siamo divertiti mol...

A cura di Redazione Labaroviola 14 aprile 2020 09:57

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