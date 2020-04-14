Bowland: “Indimenticabile il 7-1 alla Roma. Una canzone per la Fiorentina? Chissà...”
“Qual è il ricordo viola più bello? Senza dubbio il 7-1 rifilato lo scorso anno alla Roma in Coppa Italia - dice Saeed dei Bowland al Corriere Fiorentino -. Eravamo allo stadio, ci siamo divertiti mol...
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2020 09:57
“Qual è il ricordo viola più bello? Senza dubbio il 7-1 rifilato lo scorso anno alla Roma in Coppa Italia - dice Saeed dei Bowland al Corriere Fiorentino -. Eravamo allo stadio, ci siamo divertiti molto. Magari le partite finissero sempre così, chissà dove saremmo. Una canzone per Firenze e la Fiorentina? In futuro chissà. Ci possiamo fare un pensiero, vedremo. Speriamo intanto di poter tornare in tempi più o meno brevi allo stadio per tifare”.