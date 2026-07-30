Bove: "Tiferò per la Fiorentina da Londra, auguro ogni bene ai suoi tifosi che mi hanno dato tanto"
L'ex giocatore viola ha parlato dopo il match di ieri
L'ex calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, ieri capitano e grande protagonista con la maglia del Watford nel test amichevole contro i gigliati, ha condiviso un pensiero dedicato al popolo viola tramite i profili social della società fiorentina. Riguardo l'emozione dell'incontro, il centrocampista ha dichiarato: "Provare nuovamente certe sensazioni nell'incontrare la maggior parte dei miei ex compagni, lo staff e tutte le persone insieme a cui ho condiviso tappe fondamentali della mia carriera è stato un momento davvero intenso. Sono sinceramente felice". Soffermandosi poi sulla partita e sul futuro, Bove ha aggiunto: "È stata una verifica utile per la preparazione di entrambe le formazioni. Faccio il mio più sincero in bocca al lupo alla Fiorentina: porto nel cuore questa squadra, la città di Firenze e la sua gente. Continuerò a fare il tifo per loro anche da oltremanica".