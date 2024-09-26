Bove: “Fiorentina? Scelte di cuore. A Firenze mi sento a casa. È il posto giusto dove affermarmi”

I fiorentini mi hanno immediatamente fatto sentire a casa

Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport: "Fiorentina? La definisco scelta di cuore, perché nasce dal progetto che mi hanno proposto i dirigenti viola e dal calore che ho sentito nel presentarmelo che mi ha invogliato subito a dire sì.

I fiorentini mi hanno immediatamente fatto sentire a casa ed è una cosa per nulla secondaria per uno come per che per la prima volta si allontanava da Roma. È il posto giusto per crescere e per affermarmi in un ambiente in cui c'è tutto: la struttura societaria, il centro sportivo incredibilmente meraviglioso ed immenso che non ho avuto ancora modo di visitare tutto, un gruppo-squadra di ottimo livello, i tifosi. Vi garantisco che a un calciatore basta poco per capire le potenzialità di un gruppo: il nostro è di altissima qualità e ha tutte le potenzialità per fare bene".

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