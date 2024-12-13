Bove è stato dimesso, ha lasciato l'ospedale. Nelle prossime ore farà visita ai suoi compagni

A 12 giorni dal malore, Bove ha lasciato l'ospedale

Buone notizie per Bove: il centrocampista della Fiorentina ha lasciato l'Ospedale Careggi di Firenze. Dopo il grande spavento, le condizioni dell'ex Roma sono stabili perciò Edo è stato dimesso dalla struttura sanitaria a distanza di 12 giorni dal ricovero in seguito al malore accusato durante Fiorentina-Inter.

Nelle prossime ore è in programma una visita ai suoi compagni di squadra, che nei giorni scorsi aveva rassicurato con video chiamate e messaggi. Al centrocampista viola lo scorso martedì è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, che in futuro potrà eventualmente essere rimosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dott-patrizi-bove-puo-giocare-in-premier-li-non-ce-visita-di-idoneita-il-defibrillatore-non-da-garanzie/280745/