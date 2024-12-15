Bove, continuano gli accertamenti: saranno cruciali per capire se potrà rimuovere il defibrillatore  

Da capire la natura dell'aritmia che ha avuto Bove

Per Edoardo Bove ieri è stata una giornata speciale, quella del ritorno al Viola Park. Un ritorno emozionante dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Per il centrocampista continueranno gli accertamenti medici nei prossimi giorni. Il centrocampista verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire la natura dell'aritmia ventricolare con torsione di punta, che o ha colpito contro l'Inter. I medici dovranno capire se il malore ha radici genetiche o meno, e di conseguenza capire se sarà possibile rimuovere il defibrillatore impiantato martedi al ragazzo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/vlahovic-litiga-con-i-tifosi-la-curva-lo-ricopre-di-fischi-e-gli-urla-sei-solo-un-viola-di-m/280874/