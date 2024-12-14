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Bove a Firenze fino a giugno, non verrà risolto il prestito con la Roma. La sua cifra umana è importantissima 

Bove resterà ai box ma la Fiorentina non ha intenzione di scaricarlo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2024 10:18
Bove a Firenze fino a giugno, non verrà risolto il prestito con la Roma. La sua cifra umana è importantissima  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nel tardo pomeriggio di ieri il centrocampista romano è stato dimesso dall'ospedale di Careggi. Nelle prossime ore è atteso l'abbraccio con i compagni, lo staff e i dirigenti al Viola Park. Edoardo per questa stagione resterà ai box, ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di scaricarlo. Anzi. Non sarà risolto il prestito con la Roma. Bove sarà parte integrante del gruppo fino a giugno. Non potrà giocare e nemmeno allenarsi, ma la cifra umana del ragazzo sarà importantissima nello spogliatoio. Lo scrive La Nazione. 

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