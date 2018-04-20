Borja Valero? Veretout è il nuovo todocampista. E adesso si parla del nuovo contratto

"Ei fu" Borja Valero il todocampista. Oggi, il todocampista viola è Veretout. Recupero palla, impostazione, assist, reti. Simile al lavoro che fa Nainggolan alla Roma, tanto per seguire il paragone ch...

"Ei fu" Borja Valero il todocampista. Oggi, il todocampista viola è Veretout. Recupero palla, impostazione, assist, reti. Simile al lavoro che fa Nainggolan alla Roma, tanto per seguire il paragone che qualcuno ha fatto. Otto gol in campionato. Dieci in stagione, aggiungendo i due in Coppa Italia. Oggi Veretout (a pari merito con Simeone) è il capocannoniere della Fiorentina. Peccato che Simeone faccia la punta. L’altro il mediano. Probabile che a fine stagione Corvino si sieda al tavolo con l’agente del francese per discutere di un adeguamento. Il contratto di Veretout, scade nel 2021, e il suo ingaggio da 800.000 euro. Pochi, troppo pochi viste le prestazioni. Così scrive il Corriere Fiorentino.