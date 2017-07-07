Borja Valero è un calciatore dell'Inter per 5,5 milioni di euro. Allo spagnolo triennale da 3 milioni all'anno

Accordo raggiunto tra Inter e Fiorentina per Borja Valero. Le visite mediche sono fissate per la giornata di lunedì

Secondo quanto riportato da Sky Sport è stato raggiunto l'accordo tra la Fiorentina e l'Inter per il passaggio di Borja Valero in nerazzurro, alla società viola vanno 5,5 milioni di euro e al centrocampista spagnolo un contratto di tre anni a 3 milioni di euro l'anno. Le visite mediche sono fissate per la giornata di lunedì.