Borja Valero si ferma per un fastidio muscolare nel riscaldamento prima di Fiorentina-Inter di coppa Italia. Lo spagnolo non potrà scendere in campo nella partita di oggi, ma ancora non è chiaro chi prenderà il suo posto a centrocampo nella partita di oggi

