Borja Valero: potrebbe lasciare l'Inter per volare in Cina…
Borja Valero, l'ex centrocampista della Fiorentina, attualmente dell'Inter potrebbe lasciare i nerazzurri per andare in Cina al Hebei Fortune però bisogna valutare se c'è l'intenzione di accasarci ad...
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 21:52
Borja Valero, l'ex centrocampista della Fiorentina, attualmente dell'Inter potrebbe lasciare i nerazzurri per andare in Cina al Hebei Fortune però bisogna valutare se c'è l'intenzione di accasarci ad un nuovo club.
Fonte: tuttomercatweb