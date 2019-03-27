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Borja Valero: potrebbe lasciare l'Inter per volare in Cina…

Borja Valero, l'ex centrocampista della Fiorentina, attualmente dell'Inter potrebbe lasciare i nerazzurri per andare in Cina al Hebei Fortune però bisogna valutare se c'è l'intenzione di accasarci ad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 21:52
Borja Valero: potrebbe lasciare l'Inter per volare in Cina… - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Borja Valero, l'ex centrocampista della Fiorentina, attualmente dell'Inter potrebbe lasciare i nerazzurri per andare in Cina al Hebei Fortune però bisogna valutare se c'è l'intenzione di accasarci ad un nuovo club.

Fonte: tuttomercatweb

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