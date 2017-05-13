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Borja Valero: "Possiamo vincerle tutte. A Napoli mi fido dei miei compagni. L'ammonizione..."

La Lazio è partita meglio di noi, nelle ripartenze non siamo stati bravi" così Borja Valero a fine gara ha parlato a Sky Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 20:47
Borja Valero: "Possiamo vincerle tutte. A Napoli mi fido dei miei compagni. L'ammonizione..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Borja Valero ha parlato a Sky, queste le sue parole: "Puntiamo a fare meglio, non siamo partiti bene. La Lazio ha fatto una buona partita, sulle ripartenze abbiamo faticato. Europa? Noi ci crediamo, non sarà facile, possiamo vincerle tutte. Vediamo cosa succede. L’ammonizione è stata un peccato, perché dovrò saltare la partita a Napoli, ma credo ai miei compagni”.

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