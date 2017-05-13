Borja Valero: "Possiamo vincerle tutte. A Napoli mi fido dei miei compagni. L'ammonizione..."

La Lazio è partita meglio di noi, nelle ripartenze non siamo stati bravi" così Borja Valero a fine gara ha parlato a Sky Sport

Borja Valero ha parlato a Sky, queste le sue parole: "Puntiamo a fare meglio, non siamo partiti bene. La Lazio ha fatto una buona partita, sulle ripartenze abbiamo faticato. Europa? Noi ci crediamo, non sarà facile, possiamo vincerle tutte. Vediamo cosa succede. L’ammonizione è stata un peccato, perché dovrò saltare la partita a Napoli, ma credo ai miei compagni”.