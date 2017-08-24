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Borja Valero a Pezzella: "Abbi cura della maglia numero 20, in bocca al lupo"

Il nuovo difensore della Fiorentina ha scelto la maglia numero 20, fino a poche settimane fa sulle spalle dello spagnolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2017 18:37
Borja Valero a Pezzella: "Abbi cura della maglia numero 20, in bocca al lupo" -
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German Pezzella, in seguito alla presentazione di oggi, è a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina ed il momento è stato immortalato da una foto che ritrae il nuovo difensore viola insieme a Giancarlo Antognoni. Lo scatto è stato immediatamente postato sui social ed anche sul profilo Instagram ufficiale di ACF Fiorentina. Fra i vari commenti comparsi sotto al post capeggia anche quella di un ex viola d'eccezione, ossia Borja Valero. Questo il messaggio del centrocampista spagnolo: "Tieni buona cura di quel bel numero, in bocca al lupo German Pezzella".

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