Borja Valero a Pezzella: "Abbi cura della maglia numero 20, in bocca al lupo"

Il nuovo difensore della Fiorentina ha scelto la maglia numero 20, fino a poche settimane fa sulle spalle dello spagnolo

German Pezzella, in seguito alla presentazione di oggi, è a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina ed il momento è stato immortalato da una foto che ritrae il nuovo difensore viola insieme a Giancarlo Antognoni. Lo scatto è stato immediatamente postato sui social ed anche sul profilo Instagram ufficiale di ACF Fiorentina. Fra i vari commenti comparsi sotto al post capeggia anche quella di un ex viola d'eccezione, ossia Borja Valero. Questo il messaggio del centrocampista spagnolo: "Tieni buona cura di quel bel numero, in bocca al lupo German Pezzella".