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Borja Valero: "Mi piacerebbe da morire finire la carriera alla Fiorentina. Non mi muovo. Vogliamo vincere sempre"

Stiamo avendo continuità, l'obiettivo è scalare la classifica. Non voglio incontrare il Tottenham" Così ha parlato in conferenza stampa Borja Valero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2016 14:07
Borja Valero: "Mi piacerebbe da morire finire la carriera alla Fiorentina. Non mi muovo. Vogliamo vincere sempre" -
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Anche Borja Valero ha parlato in sala stampa alla vigilia della gara contro il Paok in Europa League. Queste le sue parole:

"Il Paok è la squadra più forte del girone dopo di noi, quindi dobbiamo stare molto attenti. Nella partita di andata ci hanno messo in difficoltà. La mia posizione in campo? Per me l'importante è giocare, non importa dove, non fa differenza.

Stiamo avendo continuità in questo momento, abbiamo perso solo due partita e abbiamo subito zero gol per sei volte. Vogliamo scalare la classifica, questo è il nostro obiettivo.

La possibilità di incontrare un'altra volta il Tottenham in Europa League? Non mi piacerebbe. Domani dobbiamo vincere perché dobbiamo chiudere subito la questione qualificazione.

Rimanere a vita alla Fiorentina? Mi piacerebbe da morire restare qui fino alla fine della mia carriera, ho un contratto fino al 2019 e intendo rispettarlo. Sono contento che la società abbia ricambiato questo sentimento" conclude Borja Valero.

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