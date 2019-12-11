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Borja Valero: "La gara di Firenze sarà dura. Dobbiamo rialzarci con coraggio"

Borja Valero ha parlato a Inter TV: "Firenze? Non è facile. Stasera (ieri ndr) è veramente dura. Quelli con più esperienza devono far capire a tutti che non ci si ferma qui, che si continua il percors...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 14:20
Borja Valero: "La gara di Firenze sarà dura. Dobbiamo rialzarci con coraggio" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero
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Borja Valero ha parlato a Inter TV: "Firenze? Non è facile. Stasera (ieri ndr) è veramente dura. Quelli con più esperienza devono far capire a tutti che non ci si ferma qui, che si continua il percorso. Dobbiamo rialzarci subito con coraggio e prenderci tantissime cose".

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