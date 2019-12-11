Borja Valero: "La gara di Firenze sarà dura. Dobbiamo rialzarci con coraggio"

Borja Valero ha parlato a Inter TV: "Firenze? Non è facile. Stasera (ieri ndr) è veramente dura. Quelli con più esperienza devono far capire a tutti che non ci si ferma qui, che si continua il percors...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2019 14:20

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero

Condividi