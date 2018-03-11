Borja Valero: "Firenze ha dimostrato di essere una città meravigliosa che ti dà il cuore"

"Molto difficile e complicato pensare al calcio dopo una settimana di emozioni. Speriamo di andare avanti il meglio possibile perché Davide (Astori, ndr) voleva così. Firenze ha dimostrato di essere u...

A cura di Redazione Labaroviola 11 marzo 2018 21:08

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