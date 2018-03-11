Borja Valero: "Firenze ha dimostrato di essere una città meravigliosa che ti dà il cuore"
"Molto difficile e complicato pensare al calcio dopo una settimana di emozioni. Speriamo di andare avanti il meglio possibile perché Davide (Astori, ndr) voleva così. Firenze ha dimostrato di essere u...
"Molto difficile e complicato pensare al calcio dopo una settimana di emozioni. Speriamo di andare avanti il meglio possibile perché Davide (Astori, ndr) voleva così. Firenze ha dimostrato di essere una città meravigliosa che ti dà il cuore. Noi abbiamo più bisogno di loro di punti, hanno sbagliato l'ultimo match ma giocano bene. La Champions? Mancano tantissimi punti, vediamo di farli tutti poi tireremo le somme". Queste le parole di Borja Valero, intercettato da Premium Sport prima della sfida contro il Napoli.
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