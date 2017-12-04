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Borja Valero: "Arrivare all'Inter è stato un passo in avanti nella mia carriera, ringrazio Spalletti"

Borja Valero, centrocampista dell'Inter capolista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo momento personale e su quello della squadra di Spalletti: "Un giocatore cerca sempre di fare il meglio e p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 12:27
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Borja Valero, centrocampista dell'Inter capolista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo momento personale e su quello della squadra di Spalletti: "Un giocatore cerca sempre di fare il meglio e per fortuna le cose stanno andando abbastanza bene: ovviamente arrivare in un club prestigioso come l’Inter è sempre un passo avanti professionalmente. Per me è una grande opportunità".

Prosegue su Spalletti: "Spalletti? Fa piacere sapere che un allenatore ha fatto tanto per volerti nella sua squadra. Ringrazierò sempre mister Spalletti per questo. Dal punto di vista tattico, quello che posso dire è che dipende dal ruolo; ma è comunque facile adattarsi alle sue idee di gioco".

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